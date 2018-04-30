В небе над Закарпатьем заметили редкое оптическое явление вокруг полной Луны (фото)
14:07, 30 апреля 2018Наука и IT
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Полнолуние в небе над Закарпатьем сопровождалось ярким сиянием гало.
В ночь на 30 апреля закарпатцы могли наблюдать в небе яркое оптическое явление вокруг диска полной Луны.
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Лунное гало, как радуга и северное сияние, относится к атмосферным оптическим явлениям. Ночью это явление представляет собой до трех овальных колец вокруг Луны, передает "Голос Карпат".
В большинстве случаев они наблюдаются в высоко-кучевых облаках. Кольца могут быть разного размера, в зависимости от месячной высоты.
Ранее в небе над Харьковом заметили оптический феномен - радугу вокруг Солнца. На явление обратил внимание житель города.
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