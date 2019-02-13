В работе Instagram произошел сбой

57% пользователей испытывают трудности с открытием ленты новостей.

Пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе сервиса.

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По данным ресурса Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов, 57% пользователей испытывают трудности с открытием ленты новостей, 22% не могут зайти в свой аккаунт, а 19% жалуются на проблемы с открытием веб-сайта.

Большая часть жалоб отправлена из европейских стран, в частности Великобритании, также жалобы присылают пользователи Восточного побережья США.