Instagram начнет удалять лайки и комментарии

Соцсеть начнет удалять лайки, комментарии и подписчиков, которые появились в результате использования сторонних приложений.

Социальная сеть Instagram начнет удалять лайки, комментарии и подписчиков, которые появились в результате использования сторонних приложений.

Как сообщает прес-служба Instagram, в последнее время было зафиксировано активное использование аккаунтами сторонних приложений для искусственного увеличения аудитории.

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"Каждый день люди приходят в Instagram, чтобы получить реальный опыт, включая подлинное взаимодействие. Мы несем ответственность за то, чтобы этот опыт не был нарушен недостоверной деятельностью. Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем удаление недостоверных лайков, подписок и комментариев от аккаунтов, использующих сторонние приложения для повышения их популярности", - говорится в сообщении.

Для этого были созданы средства машинного обучения, которые помогают обнаружить учетные записи, использующие эти сервисы, и удалять недостоверные действия. Сообщается, что аккаунты, которые будут идентифицированы как те, что используют сторонние приложения, будут получать сообщения об удалении недостоверных лайков и комментариев. Также им будет предложено сменить пароль.

Как сообщал УНИАН, Instagram начал использовать искусственный интеллект против кибербуллинга.