SpaceX отложила запуск космической обсерватории

Обратный отсчет на космодроме на мысе Канаверал во Флориде был остановлен 8 февраля всего за две с половиной минуты до пуска из-за технических проблем, передает радио "Свобода".

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Комментаторы NASA считают, что следующая попытка старта возможна уже сегодня.

Ракета должна вывести за пределы атмосферы Земли так называемую «климатическую обсерваторию глубокого космоса» (Deep Space Climate Observatory), разработанную в партнерстве NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Ожидается, что эта обсерватория заменит спутник, который в течение 17 лет исследовал потенциально опасные солнечные бури.