Хакеры опубликовали пароли к 800 миллионам и-мейлов - проверьте, в безопасности ли ваша почта
Хакеры опубликовали базу данных пользователей с почти 773 миллионами адресов электронной почты и больше 21 миллионами уникальных паролей.
Об этом пишет The Wired. Первым утечку обнаружил эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант. Это крупнейшая утечка украденных данных из всех известных.
Папка под названием "Коллекция №1" является базой данных, ее объем больше 87 гигабайт. Хант сообщил, что размещена на облачном сервисе MEGA и на "общедоступном хакерском форуме".
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Данные собирали с 2008 года из различных утечек из тысяч различных источников. Это стало возможным из-за установки пользователями одинаковых паролей к ящикам. Многие пароли были зашифрованы с использованием слабых кэшей.
Проверить, попали ли ваши данные в базу, можно на этом сайте. Если вы также стали жертвой - измените пароль к электронной почте.
Ранее аналитики опубликовали список худших паролей, которые юзеры использовали в 2018 году.