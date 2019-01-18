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Хакеры опубликовали пароли к 800 миллионам и-мейлов - проверьте, в безопасности ли ваша почта

13:48, 18 января 2019
Наука и IT
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Скорее всего, хакеры хотели завладеть чужими аккаунтами / фото Flickr Free Images

Хакеры опубликовали базу данных пользователей с почти 773 миллионами адресов электронной почты и больше 21 миллионами уникальных паролей.

Об этом пишет The Wired. Первым утечку обнаружил эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант. Это крупнейшая утечка украденных данных из всех известных.

Папка под названием "Коллекция №1" является базой данных, ее объем больше 87 гигабайт. Хант сообщил, что размещена на облачном сервисе MEGA и на "общедоступном хакерском форуме".

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Данные собирали с 2008 года из различных утечек из тысяч различных источников. Это стало возможным из-за установки пользователями одинаковых паролей к ящикам. Многие пароли были зашифрованы с использованием слабых кэшей.

Проверить, попали ли ваши данные в базу, можно на этом сайте. Если вы также стали жертвой - измените пароль к электронной почте.

Ранее аналитики опубликовали список худших паролей, которые юзеры использовали в 2018 году.

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Теги: #хакеры#худший пароль#утечка данных