Опубликован рейтинг самых худших паролей 2018 года

Список составлен на основе анализа пяти миллионов паролей, слитых в сеть.

Аналитики компании SplashData опубликовали список худших паролей, которые юзеры использовали в 2018 году.

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Результаты исследования размещены на сайте организации. Список составлен на основе анализа пяти миллионов паролей, слитых в сеть. Оказалось, что привычки пользователей с годами не изменились: наиболее простой комбинацией вновь стал пароль «123456».

В пятерке худших паролей оказалось четыре простых набора цифр. Третье место заняло сочетание «123456789», четвертое и пятое — «12345678» и «12345». Еще одним распространенным паролем оказалось слово password («пароль»).

Руководитель SplashData Морган Слэйн (Morgan Slain) заявил изданию The Verge, что такая беспечность действительно озадачивает. Несмотря на громкие взломы и утечки данных, люди продолжают использовать для защиты предсказуемые комбинации.

В сотню худших паролей также вошли имена собственные: Уильям, Эшли, Дженнифер, Аманда, Николь, Эндрю. На 23-м месте антирейтинга оказалось имя президента США Дональда Трампа.

Исследователи называют пароль «123456» наихудшим уже пятый год подряд. Несмотря на предупреждения экспертов, он остается очень популярным и распространенным. В 2017 году сообщалось, что эту комбинацию постоянно используют 17 процентов всех интернет-пользователей.