Blue Origin отправит первых космических туристов в 2019 году

Суборбитальные полеты будут осуществляться на кораблях New Shepard.

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, отправит первых космических туристов в первой половине 2019 года.

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Суборбитальные полеты будут осуществляться на кораблях New Shepard, сообщает издание Space News.

Представитель Blue Origin Ариана Корнелл заявила, что компания пока не начала продажу билетов, так как пока не определила их стоимость. В июле прошлого года агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщало, что полет на корабле New Shepard обойдется в $200–300 тыс. Ранее компания представила прототип интерьера пассажирской капсулы для космических туристов. Кабина рассчитана на шесть человек и оснащена креслами, монитором для отслеживания параметров полета и четырьмя иллюминаторами.