СМИ узнали стоимость туристического полета в космос на корабле от Blue Origin

Первыми пассажирами Blue Origin, вероятно, станут ее сотрудники.

Полет в космос на многоразовом корабле New Shepard компании Blue Origin будет стоить от $200 тысяч до $300 тысяч. Продажу билетов для космических туристов планируют открыть уже в 2019 году.

Об этом сообщает Reuters. О ценовом диапазоне билетов сообщили источники в компании, официально эту информацию не комментируют. Ранее представители Blue Origin рассказали журналистам, что в скором времени проведут тестовые рейсы New Shepard с пассажирами.

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Blue Origin провела уже восемь испытательных полетов New Shepard, успешно осуществив посадку капсулы. При этом пассажиров на борту не было.

Аналитики аэрокосмической компании Teal Marco Caceres предполагают, что каждый пуск New Shepard обходится в $10 млн. Учитывая вместимость капсулы, при цене $300 тыс. за билет космические полеты будут убыточны для компании, по крайней мере на первом этапе.

По данным источников Reuters, первыми пассажирами Blue Origin, вероятно, станут ее сотрудники.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Blue Origin Безос рассказал о планах колонизации Луны.