Blue Origin запустит 29 апреля суборбитальную ракету

Ракета поднимет в космос капсулу, в которой в дальнейшем, смогут находиться туристы.

Аэрокосмическая компания Blue Origin 29 апреля проведет очередной тестовый пуск своей суборбитальной ракеты New Shepard.

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Об этом сообщил основатель компании Джефф Безос в "Твиттере". Ракета поднимет в космос капсулу, в которой в дальнейшем, согласно задумке авторов проекта, смогут находиться туристы.

Капсула, достигнув нужной высоты, должна будет отделиться от ракеты, несколько минут лететь в зоне невесомости, а затем опуститься на парашютах. Она вмещает шесть человек.

Предыдущий пуск New Shepard состоялся в декабре 2017 года. Если серия экспериментов и дальше будет продолжаться успешно, то, как рассчитывают в Blue Origin, уже в 2018 году можно будет запускать капсулы с туристами.