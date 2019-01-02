Великобритания разрабатывает микро-роботов для ремонта трубопроводов без раскапывания дорог

Также крошечные машины должны заменить людей во время выполнения работ в опасной среде.

Правительство Великобритании инвестирует миллионы долларов в разработку микроскопических роботов, предназначенных для работы в подземных трубопроводах и опасных местах, таких как закрытые ядерные объекты.

Цель состоит в том, чтобы роботы, разработанные в британских университетах, положили конец неприятным дорожным ремонтам. Микроскопические машины должны чинить подземные трубопроводы без необходимости перекрывать движение автомобилей на улицах и перекапывать пути, пишет The Guardian.

Читайте такжеВ 2019 году молодые ученые получат 75 миллионов гривен на свои проекты

Воздушные и подводные версии роботов смогут также проверять и проникать в труднодоступные места, например, на нефтедобывающие или газодобывающие морские платформы. Министр науки Великобритании Крис Скидмор объявил, что его ведомство выделило более 30 миллионов долларов на финансирование 15 проектов, включая те, которые касаются роботов для подземных работ.

Команда разработчиков говорит, что устройство будет не более одного сантиметра длиной. Но несмотря на крошечные размеры, в нем будут сенсоры и навигационные системы, которые позволят обнаруживать пробоины в подземных трубах.

Читайте такжеВ Австралии разработали дронов-пастухов (видео)

Применение таких роботов позволит Британии сэкономить около 7 миллиардов долларов в год, поскольку не нужно будет снимать, а затем наносить новое дорожное покрытие. Проект получил 9 миллионов долларов от правительства. Остальные деньги пойдут на финансирование разработки роботов для работы в опасной для человека среде.