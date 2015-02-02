Отказ кусаться защитил человечество от вирусов

Причина такой усиленной защиты от вирусов – в том, что предки человека начали активно пользоваться орудиями и перестали кусать своих врагов (а также животных, на которых они охотились). передает lenta.ru со ссылкой на журнал Retrovirology.

Несмотря на защиту со стороны организма, ретровирусам иногда удается заразить половые клетки человека, и генетический код вируса включается в геном животного, передаваясь из поколения в поколения. Удивительно, что такие эндогенные ретровирусы (ЭРВ) практически безвредны для здоровья человека, тогда как у других животных они становятся причиной рака и других болезней.

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Чтобы объяснить этот факт, группа американских ученых сравнила время пребывания ретровирусов в геноме человека и 39 других видов (в том числе шимпанзе, дельфинов и панд). Датировку они провели путем сравнения двух крайних участков провируса: при вторжении в ДНК хозяина эти края идентичны, но накопление случайных мутаций со временем усиливает различия между ними.

Оказалось, что за последние десять миллионов лет в геном человека и других приматов попало гораздо меньше ретровирусов, чем у других млекопитающих. Более того, за последние три миллиона лет в ДНК человека вообще не проникало новых ЭРВ. По мнению ученых, причиной этого является эволюция поведенческих стратегий: наши предки перестали кусать друг друга, а добычу на охоте стали убивать копьями (а затем готовить мясо на огне). В результате количество контактов с кровью резко сократилось — а множество вирусов передается как раз через кровь.

Однако ученые предупреждают, что в последние пятьдесят лет эта тенденция изменилась. Они указывают на вирус гепатита С, который переносится через кровь, и подчеркивают, что частота контактов человека с этим веществом снова выросла (из-за практики инъекций и переливания крови).

Ранее УНИАН сообщал, что США вложили 2 млн долларов в изучение вирусов и бактерий в Украине.