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Российская S7 Space анонсировала создание орбитального космодрома

11:25, 25 декабря 2018
Наука и IT
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Иллюстрация \ REUTERS

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Космодром также будет принимать для заправки околоземные спутники, говорится в пресс-релизе компании в Facebook .

На космодроме будут располагаться научная лаборатория и тренировочная база. Другие детали проекта, как и сроки начала и окончания его строительства пока не известны. S7 Space призвала к сотрудничеству госкорпорации, коммерческие компании и стартапы.

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Теги: #Россия#космодром