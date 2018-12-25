Российская S7 Space анонсировала создание орбитального космодрома
11:25, 25 декабря 2018Наука и IT
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Космодром также будет принимать для заправки околоземные спутники.
Иллюстрация \ REUTERS
Российская компания S7 Space объявила о начале создания орбитального космодрома для обслуживания кораблей перед полетом в дальний космос.
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Космодром также будет принимать для заправки околоземные спутники, говорится в пресс-релизе компании в Facebook .
На космодроме будут располагаться научная лаборатория и тренировочная база. Другие детали проекта, как и сроки начала и окончания его строительства пока не известны. S7 Space призвала к сотрудничеству госкорпорации, коммерческие компании и стартапы.
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