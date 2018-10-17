Астронавт NASA впервые прокомментировал аварию ракеты "Союз"

По словам астронавта, то, что российская ракета отказала впервые за много лет - якобы нормально, поскольку "нельзя быть идеальным все время".

Американский астронавт Ник Хейг, который вместе с российским коллегой Алексеем Овчининым вынужден был аварийно вернуться на Землю после отказа двигателей Союза-ФГ, не против снова полететь на Международную космическую станцию на российской ракете.

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Об этом он рассказал на брифинге, который транслировал канал NASA, передает liga.net. "Я готов лететь снова, когда появится такой шанс. Мы все - я, семья, друзья, коллеги, - многое вложили в то, чтобы этот полет состоялся, и мы понимаем, насколько это непростое дело. В нем не всегда сопутствует успех. Но мы стараемся расширить границы нашего понимания мира, летая в космос, и это стоит рисков", - сказал космонавт.

По словам Хейга, то, что они сумели вернуться на землю живыми и невредимыми, показывает, что система аварийного спасения на "Союзе" является надежной.

Отвечая на вопрос, чего было больше в первоначальной реакции на отказ системы - страха или разочарования, Хейг сказал, что поначалу "было мучительное осознание - вау! - у нас отказал ускоритель" в смеси с "небольшой толикой сомнений, что это произошло, потому что такого не было 35 лет".

"Теперь нужно добраться домой", - вспомнил Хейг первую реакцию экипажа на аварию. По его словам, лучшее, что в таких ситуациях можно сделать - это сохранять спокойствие и делать то, чему тебя обучали.

"Мы проводили бесконечные тренировки по решению таких ситуаций. Большую часть последних двух лет я провел в Звездном городке в России, где на учениях нам приходилось решать любые аварийные ситуации, какие только можно вообразить. Мы с Алексеем выработали чувство команды, которое необходимо, чтобы справляться с подобными инцидентами", - сказал Хейг.

По его словам, им повезло, что капсула спускалась к Земле не так быстро, как могла при иных обстоятельствах, и из-за этого никаких перепадов температуры или других параметров они не испытали.

Как сообщал УНИАН, 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур на ускорителе второй ступени российской ракеты Союз-ФГ, которая должна была вывести на орбиту корабль Союз МС-10 с двумя членами экипажа для МКС, произошла авария. Следствие установило, что на ракете был неисправен клапан бака окислителя. Экипаж из астронавта NASA Ника Хейга и космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина экстренно приземлился в спаскапсуле.