Квантовый компьютер помог физикам подтвердить теорию относительности

Международный коллектив физиков нашел необычное применение для квантового компьютера — они использовали кубиты, квантовые ячейки памяти, для демонстрации того, что свет движется во всех направлениях с одинаковой скоростью, что в очередной раз доказало справедливость Специальной Теории Относительности (СТО) Эйнштейна, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, передает РИА Новости.

Данный эксперимент является своеобразным аналогом знаменитых опытов Майкельсона и Морли, пытавшихся еще в 1887 году подтвердить существование так называемого "эфира" — особой светоносной формы материи, по которой должны были распространяться волны света. По представлениям физиков того времени, эфир должен был обладать крайне причудливыми свойствами, и скорость света в нем должна была быть не постоянной, а зависящей от направления движения луча.

Читайте такжеКомпьютерный алгоритм обошел человека в умении разбираться в людях

Опыты Морли и Майкельсона, а также появившаяся позже СТО Эйнштейна, положили конец этим заблуждениям, и сегодня физики считают, что свет и все остальные виды электромагнитного излучения движутся по всем направлениям с одинаковой (инвариантной) скоростью. Аналогичным образом, все физические законы работают одинаковым образом во всех системах отсчета и вне зависимости от углов их поворота.

Группа ученых из Института ядерной физики в Гатчине (Россия) и университета Калифорнии в Беркли (США) открыли необычный способ еще раз доказать постоянство скорости света и инвариантность пространства, экспериментируя с кубитами — ячейками памяти и простейшими вычислительными модулями квантовых компьютеров.