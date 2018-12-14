NASA показало ближайшее в мире фото Солнца

На фотографии также виден крошечный Юпитер.

В NASA показали фото, которое сделал солнечный зонд "Паркер": он сделал снимок, находясь на расстоянии около 27 миллионов километров от светила.

Фото появилось в Twitter-аккаунте NASA.

Аппарат зафиксировал вытянутые яркие структуры шемообразной формы с открытой вершиной. Они обычно формируются над пятнами, а также там, где активность в солнечной атмосфере повышенная.

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На снимке ярким пятном вдали также виден Юпитер.

Зонд запустили с космодрома на мысе Канаверал 12 ноября. За семь лет он должен облететь Солнце 24 раза, планируют в NASA. Еще шесть облетов ему надо сделать вокруг Венеры. Так орбита зонда должна стать меньше: это позволит подходить к звезде на более близкое расстояние.

Напомним, космическое агентство NASA показали ролик, где хорошо видно,как вращается самый опасный для планеты астероид Бенну.