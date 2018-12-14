NASA показало ближайшее в мире фото Солнца
В NASA показали фото, которое сделал солнечный зонд "Паркер": он сделал снимок, находясь на расстоянии около 27 миллионов километров от светила.
Фото появилось в Twitter-аккаунте NASA.
Аппарат зафиксировал вытянутые яркие структуры шемообразной формы с открытой вершиной. Они обычно формируются над пятнами, а также там, где активность в солнечной атмосфере повышенная.
Читайте такжеNASA опубликовала первое селфи зонда InSight с Марса
На снимке ярким пятном вдали также виден Юпитер.
Зонд запустили с космодрома на мысе Канаверал 12 ноября. За семь лет он должен облететь Солнце 24 раза, планируют в NASA. Еще шесть облетов ему надо сделать вокруг Венеры. Так орбита зонда должна стать меньше: это позволит подходить к звезде на более близкое расстояние.
Напомним, космическое агентство NASA показали ролик, где хорошо видно,как вращается самый опасный для планеты астероид Бенну.
Our @NASASun mission, Parker Solar Probe is flying closer to the Sun than any spacecraft before, speeding through the corona & collecting never-before-seen data with four cutting-edge science instruments. Now, it's time to start solving solar mysteries: https://t.co/3WbedPsfJHpic.twitter.com/ndUz9uTRXg— NASA (@NASA) December 13, 2018