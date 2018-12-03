В США разработали лазерную пушку, которая может жечь людей на дальнем расстоянии

Разработчики считают, что пушку можно будет использовать для того, чтобы временно ослепить или оглушить агрессивные цели.

Департамент обороны США в сотрудничестве с несколькими университетами и частными компаниями разрабатывает лазерное оружие, которое может пересылать голосовые команды или сжигать человеческую кожу на большом расстоянии, чтобы отбить наступление потенциального врага.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что оружие имеет нелетальний характер. Пушка имеет сложное название: «Масштабируемая компактная ультракороткая импульсная лазерная система» (SCULPS). Ее можно устанавливать на небольших тактических бронемашинах или других платформах для контроля потока толпы. Об этом изданию сказал главный ученый подразделения Департамента обороны США по вопросам нелетального вооружения Дэвид Ло.

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Пушка состоит из двух лазерных систем. Одна из них стреляет очень короткими импульсами сконцентрированного инфракрасного излучения. Каждый выстрел длится одну квадральйонную часть секунды и разбивает электроны в воздухе, создавая невидимую инертную сферу плазмы рядом или на цели. А потом другой лазер выстреливает более длиные импульсы инфракрасного света по плазменной сфере, создавая серию вспышки с тремя различными эффектами.

При слабой интенсивности детонация создаст звук голосовой команды, предупреждения вроде: «Стоп! Ни шагу дальше!».

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На высшем уровне интенсивности оружие сможет создать визуальное и звуковое предупреждение, которое может временно ослепить и оглушить цели. В придачу лазер может создать локализованные тепловые удары по коже, причиняя боль жертвам. Сейчас новейшее оружие требует доработки. Но в процессе ее разработки уже есть значительный прогресс.