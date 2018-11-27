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NASA успешно посадило робота InSight на Марсе (видео)

02:03, 27 ноября 2018
Наука и IT
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После полугодичного путешествия, космический аппарат InSight осуществил посадку на поверхность Марса / NASA

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Этот аппарат разработан для углубления знаний о структуре красной планеты и ее строении от ядра до поверхности. Это уже девятый робот, которого отправляют на Марс, и как все предшественники он должен был пережить "7 минут ужаса" - это время, в течение которого аппарат со сверхзвуковой скоростью проникает в тонкую атмосферу планеты и сразу драматически замедляет свое движение, чтобы плавно опуститься на поверхность.

InSight успешно справился с задачей, и параллельно "отчитывался" о каждом своем шаге на личной странице в Twitter. Кроме того об успешном приземлении свидетельствует и первое фото, которое робот передал с Марса.

"Мое первое фото на Марсе! Мой объектив еще в чехле, но я просто должен был показать вам свой новый дом", - написано на странице Інсайта.

Зонд приземлился на плоскую равнину, известную под названием Elysium Planitia, рядом с экватором Красной планеты. Миссия InSight будет длиться 728 дней. 

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Теги: #NASA#Марс