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Инстаграм начал использовать искусственный интеллект против кибербуллинга

20:39, 09 октября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация \ REUTERS

Сервис для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram представил ряд новых мер, которые позволят эффективнее бороться с размещением оскорбительных снимков и комментариев.

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В частности, для выявления оскорбительного и агрессивного контента будут использоваться технологии на базе искусственного интеллекта, передает kommersant. После того, как нейросеть распознает фотографии и текст, на которых присутствуют признаки интернет-травли, модераторы сервиса получат соответствующее уведомление и смогут удалить такой контент.

В заявлении компании также обращают внимание на то, что многие пользователи не оповещают о травле модераторов сервиса.

С сегодняшнего дня в Instagram также доступна новая функция у фильтра, который отсеивает оскорбительные комментарии - теперь его можно включить во время онлайн-трансляций.

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Теги: #искусственный интеллект#альбомы Instagram