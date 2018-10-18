В ноябре Землю накроют мощные магнитные бури: названы даты

3 и 4 ноября на Земле ожидаются магнитные бури.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что 3 и 4 ноября на Земле ожидаются магнитные бури.

Об этом сообщает "Главред".

Читайте такжеУченые объяснили, почему до сих пор не нашли инопланетянВ следующем месяце 5 и 6 числа магнитосфера планеты будет возбужденной, говорится на сайте лаборатории.

По данным ученых, в ноябре ожидаются слабые магнитные бури (уровень G1).

Как сообщал УНИАН, магнитная буря 19 октября будет последней в этом месяце.