В ноябре Землю накроют мощные магнитные бури: названы даты
21:29, 18 октября 2018Наука и IT
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3 и 4 ноября на Земле ожидаются магнитные бури.
В ноябре два дня подряд будут магнитные бури, спрогнозировали ученые / Сatn.ua
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что 3 и 4 ноября на Земле ожидаются магнитные бури.
Об этом сообщает "Главред".
Читайте такжеУченые объяснили, почему до сих пор не нашли инопланетянВ следующем месяце 5 и 6 числа магнитосфера планеты будет возбужденной, говорится на сайте лаборатории.
По данным ученых, в ноябре ожидаются слабые магнитные бури (уровень G1).
Как сообщал УНИАН, магнитная буря 19 октября будет последней в этом месяце.
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