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В ноябре Землю накроют мощные магнитные бури: названы даты

21:29, 18 октября 2018
Наука и IT
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В ноябре два дня подряд будут магнитные бури, спрогнозировали ученые / Сatn.ua

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что 3 и 4 ноября на Земле ожидаются магнитные бури.

Об этом сообщает "Главред".

Читайте такжеУченые объяснили, почему до сих пор не нашли инопланетянВ следующем месяце 5 и 6 числа магнитосфера планеты будет возбужденной, говорится на сайте лаборатории.

По данным ученых, в ноябре ожидаются слабые магнитные бури (уровень G1).

Как сообщал УНИАН, магнитная буря 19 октября будет последней в этом месяце.

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Теги: #магнитные бури