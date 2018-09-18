Межпланетная станция сфотографировала "баржу" на Юпитере

Снимок был сделан 6 сентября с расстояния примерно 11 950 км.

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало новый снимок, сделанный с поверхности Юпитера.

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Об этом сообщает NASA в "Твиттере". "На фото видны большие коричневые пятна - так называемую коричневую "баржу". Снимок сделан с помощью межпланетной станции Juno ("Юнона")», - говорится в сообщении.

Фото сделано 6 сентября с расстояния примерно 11 950 км.

As our @NASAJuno spacecraft performed its 15th close flyby of Jupiter, it spotted a long, brown oval known as a “brown barge.” Take a closer look at this color-enhanced image: https://t.co/e16o0vgaThpic.twitter.com/9F5yayzqKU — NASA (@NASA) 16 сентября 2018 г.

"Юнона" - это космический аппарат, который запустили в 2011 году на орбиту Юпитера. Аппарат первым в истории сделал облет планеты через ее полюса. Исследовательскую программу "Юноны" планировалось завершить прошлым летом. Впоследствии в NASA решили продлить миссию до июля 2021 года.