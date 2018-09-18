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Межпланетная станция сфотографировала "баржу" на Юпитере

07:58, 18 сентября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало новый снимок, сделанный с поверхности Юпитера.

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Об этом сообщает NASA в "Твиттере". "На фото видны большие коричневые пятна - так называемую коричневую "баржу". Снимок сделан с помощью межпланетной станции Juno ("Юнона")», - говорится в сообщении.

Фото сделано 6 сентября с расстояния примерно 11 950 км.

"Юнона" - это космический аппарат, который запустили в 2011 году на орбиту Юпитера. Аппарат первым в истории сделал облет планеты через ее полюса. Исследовательскую программу "Юноны" планировалось завершить прошлым летом. Впоследствии в NASA решили продлить миссию до июля 2021 года.

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Теги: #Юпитер#снимок NASA