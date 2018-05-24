Движение облаков Юпитера показали на видео

Ученые сделали короткое видео, показав, как движутся облака над поверхностью газового гиганта.

Космическое агентство NASA опубликовало захватывающие снимки Юпитера, сделанные зондом Юнона.

Читайте такжеПервый иммигрант в космосе: межзвездный астероид поселился на орбите Юпитера

Теперь ученые сделали из них короткое, но удивительно расслабляющее видео, показав, как движутся облака над поверхностью газового гиганта. Ролик создан не столько для любования и релаксации, но в первую очередь для самих ученых.

Астрономы теперь наглядно могут понять траекторию и скорость движения облаков, что позволит более детально изучить погодныеявления на Юпитере.

Кроме того, в NASA поделились снимком планеты с необычного ракурса, который показывает Юпитер в «естественном» цветовом диапазоне. Сюда же попало и Большое красное пятно — гигантскийураган на поверхности Юпитера.

Допис, поширений NASA (@nasa) 23 Тра 2018 р. о 3:15 PDT

Зонд Юнона был запущен 5 августа 2011 года. В пути он был пять лет. Сейчас Юнона находится ближе к гигантской планете, чем любой предыдущий космический корабль. Аппарат изучает состав Юпитера, гравитацию, магнитное поле и источник его бушующих ветров.