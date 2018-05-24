Движение облаков Юпитера показали на видео

14:25, 24 мая 2018
Наука и IT
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Астрономы теперь наглядно могут понять траекторию и скорость движения облаков \ NASA

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Теперь ученые сделали из них короткое, но удивительно расслабляющее видео, показав, как движутся облака над поверхностью газового гиганта. Ролик создан не столько для любования и релаксации, но в первую очередь для самих ученых.

Астрономы теперь наглядно могут понять траекторию и скорость движения облаков, что позволит более детально изучить погодныеявления на Юпитере.

Кроме того, в NASA поделились снимком планеты с необычного ракурса, который показывает Юпитер в «естественном» цветовом диапазоне. Сюда же попало и Большое красное пятно — гигантскийураган на поверхности Юпитера.

Допис, поширений NASA (@nasa)

Зонд Юнона был запущен 5 августа 2011 года. В пути он был пять лет. Сейчас Юнона находится ближе к гигантской планете, чем любой предыдущий космический корабль. Аппарат изучает состав Юпитера, гравитацию, магнитное поле и источник его бушующих ветров.

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Теги: #NASA#Юпитер