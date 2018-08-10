Ученые разгадали, как формируются цветные полосы Юпитера

Все дело в том, как атмосферы планет взаимодействуют с их магнитным полем.

Цветные полосы на Юпитере долгое время были загадкой для ученых. Но, похоже, команда исследователей из Lawrence Livermore National Laboratory и Австралийского национального университета наконец разгадала ее.

Как пишет Newsweek, они разработали новую теорию о том, как происходит взаимодействие между атмосферами планет и их магнитными полями. Эта теория проливает свет на процессы, которые происходят под полосами на Юпитере, о которых, правда, ученые знают не многие.

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В отличие от Земли, Юпитер не имеет твердой поверхности и состоит полностью из газа, а именно из водорода и гелия в основном. Его атмосфере присущи несколько мощных воздушных потоков, которые движутся с запада на восток. В верхнем слое атмосферы эти потоки несут облака из аммиака и других веществ, формируя удивительные белые, красные, оранжевые, коричневые и желтые полосы.

Существует много теорий относительно того, как воздушные потоки на Юпитере формируются и насколько глубоко они двигаются. Впрочем, до недавнего времени не было достаточно убедительных наблюдений, которые бы подтвердили хотя бы одну из них.

«Мы много знаем о воздушных потоках в земной атмосфере и о той ключевой роли, которую они играют в формировании климата и погоды. Но нам все еще нужно многое изучить об атмосфере Юпитера», - сказал исследователь Австралийского национального университета Навид Констаниноу.

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«Ученые давно спорят о том, насколько глубоко под поверхностью Юпитера и других газовых гигантов протекают воздушные потоки и почему они не наблюдаются на Солнце», - добавил он.

Но в 2016 году зонд NASA под названием Juno провел достаточно точные измерения гравитационного и магнитного поля Юпитера. Это позволило ученым подсчитать, что воздушные потоки на нем движутся вдоль 3 тысяч километров под облаками. Новая математическая модель ученых предполагает, что когда магнитное поле чрезвычайно мощное, воздушные потоки останавливаются. Это объясняет, почему на Юпитере они движутся только на такой глубине и не более.

«Газ в недрах Юпитера намагничен. Поэтому, мы думаем, что наша новая теория объясняет, почему воздушные потоки проникают на такую глубину под поверхность газового гиганта и не больше», - пояснил ученый Джеффри Паркер.

В отличие от Земли, где воздушные потоки имеют волновую и непостоянную природу, на Юпитере они более равномерны.

«Под атмосферой Юпитера нет континентов и гор, которые становились бы на пути потоков. Это упрощает их движение. Изучая Юпитер, мы не только обличаем тайны газового гиганта, но и можем использовать его как лабораторию для исследования того, как атмосферные потоки вообще функционируют», - пояснил Паркер.