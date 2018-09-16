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Солнечную обсерваторию в США закрыли без объяснения причин

01:03, 16 сентября 2018
Наука и IT
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Персонал обсерватории эвакуирован

Эвакуация сотрудников обсерватории произошла еще 6 сентября. Об этом сообщает Space.com

Как отмечается, сотрудники ФБР, работающие на месте, не сообщают местным правоохранителям никакой информации, указывая лишь на «проблемы с безопасностью» в обсерватории.

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Ассоциация университетов по астрономическим исследования также выпустила сообщение, в котором рассказала о "серьезной проблеме". Там добавили, что работают над ней вместе с властями.

Портал подчеркивает, что ситуация породила массу слухов: от расследования дела о шпионаже до попыток властей скрыть информацию о смертельной вспышке на Солнце.

ФБР пока не дает комментариев СМИ, заключает портал.

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Теги: #США#NASA обсерватория