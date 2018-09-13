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Google закроет почтовый сервис Inbox

08:33, 13 сентября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщается в блоге компании, Inbox прекратит работу в марте 2019 года.

Сервис работал с 2014 года на базе Gmail. От Gmail он отличался дизайном и функциями, например, собственной системой сортировки писем, предпросмотром сообщений и возможностью установки напоминаний.

Теперь часть функций Inboxбудет внедрена в Gmail.

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Теги: #Google#Gmail