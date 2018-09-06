СМИ узнали цены новых iPhone

В этом году компания Apple представит новые модели iPhone.

На осенней презентации компании Apple будут представлены три новых смартфона — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone, а также другие устройства.

Читайте такжеПрезентация Apple 2018: что известно о новом iPhone и других гаджетах

В некоторых СМИ уже появилась информация относительно их стоимости для Европы. Так, по данным немецкого портала Macerkorf, цены на iPhone составлят:

- iPhone 9 - 799 евро;

- iPhone XS - 909 евро;

- iPhone XS Plus — 1149 евро.

Отмечается, что указанная стоимость - базовых моделей с объемом памяти 64 ГБ.

Согласно инсайдерской информации, доплата за iPhone с 256 ГБ памяти составит 170 евро.

Ранее в сети появились промо-фото новых смартфонов от компании Apple, которые, вероятно, получат название iPhone XS.