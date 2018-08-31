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В новом цвете: в сеть "слили" фото нового iPhone

13:35, 31 августа 2018
Наука и IT
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В сети появились промо-фото нового iPhone XS/ фото 9to5Mac

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Как сообщает 9to5Mac, компания сама "слила" фотографии через Федеральную комиссию по связи.

Судя по фото, новинки появятся в новом варианте золотого цвета, сообщает 9to5Mac. Такойже цвет присутствует на приглашении компании на ежегодную презентацию новых продуктов, которая в этом году состоится 12 сентября.

Новинки выполнены в новом дизайне, похожем на iPhone X, который, отметим, не имеет золотой версии.

"Другие детали еще предстоит определить, но мы можем с уверенностью сообщить, что называться [новинка] будет iPhone XS, модель с OLED-дисплеем будет поставляться в двух размерах, включая более крупную версию, и каждый из них будет впервые предлагаться в золотой версии", - говорится в сообщении.

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Теги: #iPhone#презентация Apple