В Марианской впадине обнаружили самую глубоководную рыбу в мире

Как передает News.ru со ссылкой на Los Angeles Times, рыбу обнаружили случайно, просматривая видеокамеру, которая фиксировала работу аппарата по сбору образцов содержимого морского дна. Рыба неоднократно медленно проплывала перед объективом, что позволило ученым предположить, что это неизвестное науке морское создание. Она найдена на глубине, которая на 170 м превышает предыдущую самую глубоководную находку.

Рыбе пока не дали название. Она около 25 сантиметров в длину и частично прозрачна по всей длине - очертания скелета были видны сквозь кожу. На видео рыба плывет, раскинув свои длинные плавники как крылья у самолета.

"Мы были просто потрясены, когда увидели ее. Кто-то на корабле сказал, что это создание что-то среднее между щенком, ангелом и угрем, - цитирует газета Los Angeles Times профессора биологии Пола Йенси. - Двигается она очень медленно, поэтому неясно, насколько хорошо она может плавать".

В 1998 и 2009 году на дно впадины опускались автоматические подводные аппараты - японский зонд Kaiko и после него американский подводный катамаран Nereus, который впервые произвел фото- и видеосъемку, отобрал геологические и биологические пробы, а также захватил несколько обитателей рекордных глубин. Ученые обнаружили, что жизнь есть и на самом дне Марианской впадины, на глубине в 11 километров. Заборы воды показали, что на дне впадины живет примерно в два раза больше бактерий, чем в глубинах океана.