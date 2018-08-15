Аналитики рассказали, сколько будут стоить новые iPhone

Также стали известны характеристики новых iPhone - в этом году компания планирует представить три новых модели.

Специалисты аналитической компании TrendForce рассказали о ценах и характеристиках новых смартфонов Apple, которые должны выйти этой осенью.

Устройства будут стоить не больше $1000, а по крайней мере одна новинка получит поддержку Apple Pencil, сообщается на сайте TrendForce.

В этом году компания планирует представить три новых модели iPhone. Все три модели будут продолжать использовать Face ID, а два из них будут премиум-версии с AMOLED-экраном.

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Новые iPhone могут включать две версии AMOLED с размером 5,8 и 6,5 дюймов соответственно, а также менее дорогую версию с 6.1-дюймовым экраном с ЖК-экраном.

Бюджетная версия будет оснащена Face ID, функцией Dual-SIM и большим экраном. Аналитики считают, что ее цена составит $ 699 ~ 749. Что касается двух премиальных AMOLED-версий, они оба будут иметь объем оперативной памяти 4 ГБ. 5.8-дюймовый будет "преемником" iPhone X, но с более низкой стартовой ценой $ 899 ~ 949.

6.5-дюймовая версия AMOLED будет нацелена на премиальный бизнес-сегмент, с очень большим экраном и функцией Dual-SIM, но ожидается, что функция Dual-SIM будет доступна только в определенных регионах. Его цена составит около $ 1000.

Ранее в сети появились первые фото макетов новых iPhone.