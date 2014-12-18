Сервис такси Uber собирается ужесточить проверку водителей

Сервис для заказа такси со смартфона Uber ужесточит требования к водителям и введет новые методы для проверки их данных. Об этом говорится в официальном блоге Uber, передает Lenta.ru.

Uber не владеет автомобилями и не принимает на работу водителей. Сервис работает как онлайн-площадка, соединяющая водителей с пользователями, заказывающими такси со смартфона. Компания решила ужесточить проверки после того, как один из водителей такси, сотрудничающих с Uber, быларестован в Индии по подозрению в изнасиловании пассажирки.

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«В ноябре команда по безопасности Uber начала исследование, чтобы выявить рынки, которые нуждаются в больших вложениях. В 2015 году мы разработаем новые программы безопасности и активизируем существующие», — говорится в блоге.

Одной из инициатив Uber будут исследования и разработки в сфере биометрических данных и верификации голоса, цель которых — разработать инструменты для расширенной проверки водителей. Кроме того, сервис намерен предоставить пассажирам способ мгновенно связаться с командой Uber и со своими близкими в экстренной ситуации.

С точки зрения проверки информации о водителях, Uber отмечает, что во многих странах за пределами США этот процесс затруднен. В то же время, компания намерена внедрить технологии проверки водителей по всему миру, включая тесты на детекторе лжи и требования дополнительных данных к лицензиям на коммерческую деятельность.

«Конечно, никакая проверка предыдущего опыта не может предсказать будущее поведение, и никакие технологии пока не могут предотвратить плохого поведения. Однако наша обязанность — использовать все имеющиеся инструменты», — говорят в Uber.

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Наконец, Uber планирует улучшить работу службы поддержки клиентов — в частности, к этой команде присоединится бывший топ-менеджер Amazon Тим Коллинз. Кроме того, стартап намерен создать команды в разных странах мира, которые будут круглосуточно принимать информацию об инцидентах во время поездок.

Ранее власти Франции, Испании и Таиланда частично или полностьюз апретили Uber вести операции в этих странах, объясняя это несоблюдением норм регистрации и проверки водителей. Сохраняется также запрет на работу Uber в Нью-Дели, где произошел инцидент с арестом водителя.