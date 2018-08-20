Lockheed Martin показала проект жилого модуля для космических экспедиций

Модуль основан на капсуле многоцелевого модуля снабжения, которые используются для транспортировки грузов на МКС.

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила проект жилого модуля для космических экспедиций.

Капсула, корпус которой основан на строении многоцелевого модуля Donatello, размером с небольшой фургон: его ширина - 4,5, а длина - 7 метров, пишет N+1 со ссылкой на Phys.Org.

Инженеры планируют максимально использовать небольшое пространство, оснастив модуль зонами для отдыха и исследований.

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Два года назад NASA выделило 65 миллионов долларов на строение жилого модуля для космических экспедиций. Грант получили шесть компаний: среди них Bigelow Aerospace, Boeing и Lockheed Martin. Задача участников - к концу 2018 года построить прототип жилого модуля. Компания Bigelow Aerospace представила свой надувной модуль в октябре прошлого года. В прошедший четверг свой проект показала и Lockheed Martin.

Жилой модуль Lockheed Martin достаточно компактный, но будет включать в себя все необходимые системы жизнеобеспечения, отсеки для сна, отдыха и занятий спортом, а также отсек для управления роботами и исследовательскую станцию. Инженеры отмечают, что в небольшом модуле астронавтам может быть тесно в течение длительных экспедиций, поэтому планируют максимально расширить потенциал используемого пространства.

Сам модуль основан на капсуле многоцелевого модуля снабжения, которые используются для транспортировки грузов на МКС. Пока что компания занимается анализом и устранением возможных проблем с помощью дополненной реальности.

Предполагается, что жилой модуль компании может быть использован на обитаемой окололунной станции.