На МКС в ближайшие часы развернут надувной обитаемый модуль для астронавтов (фото)

Об этом сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает ТАСС.

По планам NASA, модуль BEAM начнут надувать в четверг в 13:10 по Киеву. Однако, "развертывание потенциально может начаться и ранее", подчеркнуло американское космическое ведомство. Американский астронавт Джефф Уильямс, находящийся на борту МКС, уже проделал необходимые проверочные работы и "установил аппаратуру, чтобы поддерживать развертывание модуля BEAM и следить за этим процессом".

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Модуль BEAM был доставлен на МКС 10 апреля на борту грузового корабля Dragon вместе с 3 тоннами продовольствия, воды и материалов для научных экспериментов. В него будет постепенно подаваться воздух, и к концу мая он увеличится в объеме почти в пять раз. Диаметр модуля составит около 3 метров, а длина - около 4 метров. "Обитаемый объем" модуля будет равен 16 кубическим метрам. Первый вход в модуль обитателей МКС, как ожидается, состоится 2 июня.

Надувной модуль предназначен для проживания и работы будущих экипажей орбитального комплекса. "Его первое испытание позволит определить, насколько в целом хороша эта конструкция, и надежно ли она защищает от солнечной радиации, космического мусора и экстремальных температур в космосе", - отмечало ранее NASA. Когда испытания закончатся, модуль будет отстыкован от станции, сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.