Робот-летучая мышь, бармен и китайский баскетболист: в Пекине прошла выставка робототехники (видео)

Это уже третья ежегодная выставка человекоподобных роботов в Китае.

В Китае состоялась выставка роботов с искусственным интеллектом. В Пекин съехались более 300 лучших разработчиков со всего мира.

Ученые из Германии представили интерактивного робота-летучую мышь. Он летает как настоящее животное благодаря вмонтированной камере и заданной схеме полетов.

Наибольшей популярностью на выставке пользовался робот-бармен. Он знает 10 рецептов коктейлей, приготовление каждого занимает всего минуту. Приобрести такого преданного работника можно за 300 тысяч долларов.

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Сенсацией выставки стала точная копия известного китайского баскетболиста Яо Мина. Биоробот говорит, двигается и с первого раза закидывает мяч в корзину.

Это уже третья ежегодная выставка человекообразных роботов в Китае. Интересно, что же разработчики придумают и покажут в следующем году.