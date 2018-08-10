Ученые разработали летающего робота, который будет уводить птиц от самолетов

Новый робот будет работать автоматически, не травмируя птиц и не требуя человеческого вмешательства.

Новая разработка британских и корейских учёных, полностью автономный летающий "робот-пастух", позволяет управлять полетом птиц, уводя их от столкновения с самолётами. Дрон может отогнать целую стаю от аэропорта или воздушного коридора, не травмируя птиц и даже не нарушая стройность клина.

Как передает Би-би-си, "воздушный пастух" летает по траектории, рассчитанной с помощью математических моделей ученых лондонского Имперского колледжа. Робот успешно прошёл испытания в южнокорейском Тэджоне, где расположен Корейский институт передовых технологий (KAIST).

Для начала учёные кафедры аэронавтики Имперского колледжа Лондона создали математическую модель птичьей стаи, чтобы понять, как птицы группируются и как поддерживают строй, как реагируют на обнаруженную угрозу и как сообщают о ней другим членам группы.

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На основе этой модели был разработан алгоритм, который рассчитывает идеальную траекторию, по которой беспилотник может отогнать птиц от охраняемого воздушного коридора, не нарушая их построения.

"Летающий пастух" был опробован на нескольких стаях гагар и белых цапель - при их приближении робот совершал возле птиц серию манёвров, как обычно направляет овечье стадо пастушья собака. Их эффективность отслеживали другие дроны при помощи видеокамер.

Эксперимент показал превосходные результаты. Как и ожидали учёные, управлять большими стаями оказалось труднее, но для этих целей можно использовать несколько "пастухов".

Только в Британии ежегодно происходит более 1500 тысяч столкновений самолётов с птицами - те попадают в двигатель или разбиваются о стекло кабины пилотов.

Чтобы свести риск столкновения к минимуму, аэропорты используют пиротехнику, воздушные пушки, лазеры и другие приспособления, которые могут травмировать птиц или даже привести к их гибели.

Кроме того, воздушные коридоры постоянно патрулируют приручённые хищные птицы или - в последние несколько лет - управляемые диспетчерами дроны, которые непрерывно проигрывают распугивающие птиц аудиозаписи.

Например, в мае прошлого года в нескольких аэропортах Канады для этих целей начали использовать "робоптиц" (оригинальное название аппарата - Robird), выполненных в форме сокола.

Однако подобные проекты, требующие участия людей, довольно дороги, а главное - недостаточно эффективны.

Как сообщал УНИАН, Rolls-Royce разрабатывает роботов для ремонта авиадвигателей.