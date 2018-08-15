Механические животные и андроид-баскетболист: в Пекине открылась Всемирная конференция робототехники (фото)

В первый день конференции можно было увидеть, как робот-бармен делает алкогольные коктейли, а электронная рука упражняется с китайской каллиграфией.

В столице Китая открылась Всемирная конференция робототехники, на которой в течение нескольких дней будут проходить выставки роботов, научные форумы и соревнования в технологических достижениях.

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Как сообщает ТСН, в первый день конференции можно было увидеть, как робот-бармен делает алкогольные коктейли, а электронная рука упражняется с китайской каллиграфией.

На конференции также продемонстрировали робота-баскетболиста, который выглядит как известный китайский баскетболист Яо Мин.

Кроме этого, посетителям показали летающую робоптицу, которая очень точно воспроизводит движения настоящего животного. В аквариуме с водой, тем временем, плескалась роборыба.

Ранее сообщалось, что британские и корейские ученые разработали летающего робота, который будет отводить птиц от самолетов. Новый робот будет работать автоматически, не травмируя птиц и не требуя человеческого вмешательства.