Опубликован рейтинг 20 самых влиятельных женщин в истории человечества

Первое место в рейтинге занимает Мария Кюри, которая стала первым в истории двукратным лауреатом Нобелевской премии.

В рейтинг вошла Дева Мария, согласно опросу, она заняла 12 место среди самых влиятельных женщин.

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Рейтинг составлен на снове списка "100 женщин, изменивших мир", участниц которого отобрали эксперты журнала BBC History Magazine, а расставили по местам читатели, путем голосования, передает Би-би-си со ссылкой на Guardian.

Первое место в рейтинге занимает Мария Кюри, которая стала не только первой в мире женщиной - лауреатом Нобелевской премии по физике и первой женщиной - профессором Парижского университета, но и первым в истории двукратным лауреатом Нобелевской премии. Причем вторая "нобелевка"- по химии - была вручена Марии Кюри через восемь лет после первой.

Сразу за ней следуют Роза Паркс - основательница движения за права чернокожих в США и Эммелин Панкхерст - лидер британского движения суфражисток.

Две знаменитые англичанки - Маргарет Тэтчер и принцесса Диана - занимают шестое и пятнадцатое места соответственно.

Примечательно, что в первой двадцатке - четыре женщины, известные своей научной работой, трое активных участниц движения феминисток, три королевы (включая Боудикку - полумифическую королеву кельтов) и всего одна писательница: Джейн Остин занимает тринадцатое место.

Дева Мария, согласно опросу, заняла 12 место рейтинга самых влиятельных женщин, сразу после Алиеноры Аквитанской.