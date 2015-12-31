Незадекларированные драгоценности, книга о Третьей мировой войне и лунная пыль: историки узнали тайны Маргарет Тэтчер

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер получила от генсека ОПЕК роскошные драгоценности и не задекларировала подарок официально, для подготовки к встрече с Михаилом Горбачевым она читала роман Тома Клэнси о Третьей мировой войне, а также пыталась решить судьбу подаренной ее предшественнику лунной пыли.

Об этих фактах ученые узнали благодаря документам, которые 30 декабря 2015 года рассекретил Национальный архив Великобритании.

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Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

В октябре 1986 года секретари Тэтчер озаботились подарком, который премьер-министру подарил генеральный секретарь ОПЕК Мана аль-Отайба в ходе частного визита. Пресс-секретарь премьер-министра решил не сообщать СМИ о колье, серьгах и браслете с изумрудами и бриллиантами. Факт получения драгоценностей в подарок не был подтвержден документально (то есть даже в правительстве в нем не были уверены). Однако в декабре на аукционе Christie’s среди прочего имущества Тэтчер было продано колье с изумрудами и бриллиантами (за 158 тысяч фунтов). В аукционном каталоге ничего не сообщается о том, как драгоценности попали к премьер-министру.

При подготовке к Исландскому саммиту 1986 года (встрече между президентом США и советским лидером по вопросам ограничения вооружений) Рональд Рейган советовал Тэтчер прочесть «Красный шторм поднимается» — роман Тома Клэнси о Третьей мировой войне между СССР и НАТО с использованием обычных вооружений (в одном из эпизодов романа советский десант захватывает Исландию).

«Президент настоятельно рекомендовал эту книгу. Она дает отличное представление о намерениях и стратегии Советского Союза. Он явно находился под сильным впечатлением от романа», — отметил секретарь Тэтчер.

Кроме того, Рейган пытался развеять тревоги Тэтчер относительно СССР (британский лидер настаивал на значимости ядерного сдерживания противника). «Русские не хотят войны, они хотят добиться победы, используя угрозу ядерной войны... Думаю, мы сможем разработать стратегию против этого», — сказал Рейган.

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Придя к власти, Тэтчер нашла в чулане дома на Даунинг-стрит четыре частички лунной пыли, которые президент США Ричард Никсон подарил в 1970 году своему британскому коллеге Гарольду Уилсону. Сначала лондонские музеи сражались за право выставить эти объекты, но затем они сочли их научную ценность ничтожной, и лунная пыль вернулась в резиденцию премьер-министра.

Тэтчер сначала предложила выставить артефакты на специальной витрине. Однако сотрудник аппарата написал, что «четыре фрагмента, в диаметре не более миллиметра, заключенные в прозрачный пластмассовый шар, закрепленный на не очень привлекательной деревянной платформе вместе с побывавшим на Луне британским флажком... не имеют научной ценности». Затем презент от астронавтов снова попытались пристроить в Музей науки, но его директор заявила, что получит от НАСА гораздо более интересные образцы лунной пыли.