Facebook приостановил сотрудничество с компанией Crimson Hexagon, которую связывают с Россией

Crimson Hexagon имеет контракты на анализ публичных данных Facebook для клиентов, среди которых есть российская некоммерческая организация.

Facebook приостановил сотрудничество с аналитической фирмой Crimson Hexagon из-за ее возможных связей с Россией.

Сейчас исследуется, как фирма собирает и публикует информацию, полученную от пользователей социальной сети, передает Радио Свобода.

Facebook 20 июля заявил, что пока не нашел доказательств того, что компания Crimson Hexagon, которая базируется в штате Массачусетс, получает ненадлежащим образом информацию от Facebook или Instagram, исследование продолжается.

Читайте такжеВ Британии Facebook оштрафовали за передачу личных данных пользователей России

По данным The Wall Street Journal, компания Crimson Hexagon имеет контракты на анализ публичных данных Facebook для клиентов, среди которых есть российская некоммерческая организация «Фонд развития гражданского общества», имеющая связи с Кремлем и несколькими правительственными агентствами США.

По информации газеты, Фонд развития гражданского общества использовал информацию Crimson Hexagon для изучения российского общественного мнения о правительстве президента Владимира Путина.

С 2014 года фирма также заключила 22 отдельных контракта стоимостью более 800 000 долларов с несколькими правительственными учреждениями США.

Crimson Hexagon описывает себя как крупнейший в мире архив постов из социальных сетей, с примерно триллионом сообщений от сайтов, в том числе и Twitter.

Несколько информационных агентств сообщили, что фирма не ответила на запрос о комментарии.

Однако WSJ отмечает, что Крис Бингам, главный технолог Crimson Hexagon, заявил ранее на этой неделе, что компания придерживается политики своих партнеров из социальных сетей и не "собирает частные данные от провайдеров социальных сетей или кого-то другого".

Как сообщал УНИАН, в марте вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул скандал после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия.

Позже в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica получила данные 87 миллионов пользователей.

Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для определения политических симпатий избирателей, а также влияния на них.