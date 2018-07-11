В Британии Facebook оштрафовали за передачу личных данных пользователей России

Facebook не воспрепятствовал передаче личных данных своих пользователей третьим лицам и даже странам, включая Россию.

Офис британского комиссара по защите информации и свободы данных выписал компании Facebook штраф 500 тысяч фунтов стерлингов за два нарушения Акта по защите информации. По мнению регулятора, компания не смогла защитить данные пользователей.

Как передает Би-би-си, расследование британского регулятора позволило выяснить, какие политические партии использовали без согласия пользователей их персональные данные.

В течение 14 месяцев в рамках специального расследования выяснялось, передавал ли Аррон Бэнкс, один из спонсоров кампании за выход Британии из ЕС, личные данные пользователей социальных сетей, полученные для целей страхования, агитаторам за "брексит".

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Также регулятор пытался понять, использовался ли колл-центр страховой компании Бэнкса для агитационных звонков "брекситеров". Наконец еще одним объектом исследования стала официальная группа противников "брексита", которая также собирала и хранила личные данные избирателей.

В результате британский регулятор разослал предупреждения 11 политическим партиям, настаивая на том, что они должны согласиться на проведение аудита хранения данных. Одновременно было возбуждено уголовное дело против печально известной Cambridge Analytica.

Facebook должен заплатить штраф в течение 28 дней, руководство компании признает, что поздно спохватилось и таким образом не воспрепятствовало передаче личных данных своих пользователей третьим лицам и даже странам, включая Россию.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининформполитики Украины попросило Facebook заблокировать страницы фейковых новостей, пропаганды РФ и "Л/ДНР".