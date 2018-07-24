Жизнь на спутнике Юпитера может скрываться под сантиметрами льда - ученые

Новые оценки уровня радиации на Европе показывают, что приполярные области получают намного меньше излучения, чем действительно суровые низкие широты.

Спутник Юпитера Европа считается одним из самых перспективных тел для поиска внеземной жизни во всей Солнечной системе.

Однако орбита его проходит через радиационный пояс огромной планеты, получая в миллионы раз больше излучения, чем мы на Земле. Насколько известно, никакая жизнь не может существовать в таких условиях, хотя она вполне может скрываться под экраном ледяной коры спутника, передает Naked Science.

Для этого необязательно даже опускаться на глубину 10-30 км, где, как предполагается, существует целый океан жидкой воды. Новые оценки уровня радиации на Европе показывают, что приполярные области получают намного меньше излучения, чем действительно суровые низкие широты: уже несколько сантиметров льда могут служить достаточным экраном от местной радиации. И если через несколько лет к спутнику отправится миссия для поиска жизни, именно там шансы обнаружить ее максимальны.

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В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, Том Нордхейм (Tom Nordheim) и его соавторы оценивают возможности обнаружить потенциальные биомаркеры на разных участках поверхности Европы. В самом деле, даже если жизнь скрывается на труднодоступной глубине ниже ледяной коры, сама кора спутника геологически активна и постоянно обновляется, и может выносить следы жизнедеятельности ближе к поверхности.

Дальнейшая судьба этих молекул – а если говорить о жизни в единственной известной нам форме, то речь идет об аминокислотах и других достаточно сложных органических соединениях, – зависит от радиации. По новым расчетам Нордхейма и его коллег, движение Европы по орбите приводит к неравномерному распределения частиц излучения по поверхности, и они образуют две «радиационные линзы» с центрами в районе экватора – в переднем и заднем полушариях.

Уровень излучения вполне позволяет органике оставаться стабильной на глубине 10-20 см в низких широтах и вплоть до 1 см в средних и высоких. Стоит вспомнить, что сейчас для запуска в 2024 г. чиновники NASA рассматривают проект миссии Europa Lander. Аппарат должен быть оснащен спектрометрами и микроскопом для исследований образцов, – а также буром, рассчитанным на глубину до 10 см. Судя по всему, этого должно быть достаточно для обнаружения «европейской» жизни, – если только она есть.