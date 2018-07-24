Жизнь на спутнике Юпитера может скрываться под сантиметрами льда - ученые
Спутник Юпитера Европа считается одним из самых перспективных тел для поиска внеземной жизни во всей Солнечной системе.
Однако орбита его проходит через радиационный пояс огромной планеты, получая в миллионы раз больше излучения, чем мы на Земле. Насколько известно, никакая жизнь не может существовать в таких условиях, хотя она вполне может скрываться под экраном ледяной коры спутника, передает Naked Science.
Для этого необязательно даже опускаться на глубину 10-30 км, где, как предполагается, существует целый океан жидкой воды. Новые оценки уровня радиации на Европе показывают, что приполярные области получают намного меньше излучения, чем действительно суровые низкие широты: уже несколько сантиметров льда могут служить достаточным экраном от местной радиации. И если через несколько лет к спутнику отправится миссия для поиска жизни, именно там шансы обнаружить ее максимальны.
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В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, Том Нордхейм (Tom Nordheim) и его соавторы оценивают возможности обнаружить потенциальные биомаркеры на разных участках поверхности Европы. В самом деле, даже если жизнь скрывается на труднодоступной глубине ниже ледяной коры, сама кора спутника геологически активна и постоянно обновляется, и может выносить следы жизнедеятельности ближе к поверхности.
Дальнейшая судьба этих молекул – а если говорить о жизни в единственной известной нам форме, то речь идет об аминокислотах и других достаточно сложных органических соединениях, – зависит от радиации. По новым расчетам Нордхейма и его коллег, движение Европы по орбите приводит к неравномерному распределения частиц излучения по поверхности, и они образуют две «радиационные линзы» с центрами в районе экватора – в переднем и заднем полушариях.
Уровень излучения вполне позволяет органике оставаться стабильной на глубине 10-20 см в низких широтах и вплоть до 1 см в средних и высоких. Стоит вспомнить, что сейчас для запуска в 2024 г. чиновники NASA рассматривают проект миссии Europa Lander. Аппарат должен быть оснащен спектрометрами и микроскопом для исследований образцов, – а также буром, рассчитанным на глубину до 10 см. Судя по всему, этого должно быть достаточно для обнаружения «европейской» жизни, – если только она есть.