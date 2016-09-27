NASA показало снимок гейзеров на поверхности спутника Юпитера

Об этом сообщается на сайте NASA, передает Дождь.

Астрономы наблюдали за спутником с помощью телескопа Hubble. Он показал, что на поверхности Европы происходят выбросы, которые, предположительно, состоят из водяного пара.

Читайте такжеNASA запустило аппарат для сбора грунта с опасного для Земли астероида Бенну

Ранее ученые не исключали, что поверхность спутника состоит изо льда, под которым находится водяной океан. Они также не исключали наличие в нем микроскопической жизни. По версии NASA, океан может содержать в два раза больше воды, чем находится на Земле.

«Океан Европы считается одним из самых перспективных мест, где в пределах Солнечной системы потенциально может находиться жизнь. Эти выбросы, если они действительно существуют, могут дать возможность для новых исследований поверхности Европы», — рассказал один из сотрудников NASA Джеф Иодер.

Состав выбросов проверят с помощью специального телескопа, который запустят в 2018 году. Сейчас оценить количество возможных выбросов воды сложно.

Читайте такжеАппарат Juno прислал уникальные фотографии Юпитера

NASA отмечает, что если водные выбросы гейзеров подтвердятся, Европа станет вторым в Солнечной системе спутником, на поверхности которого происходит такая активность. Первый обнаружили в 2005 году — межпланетный зонд Cassini передал информацию от спутника Сатурна Энцелада, которая показала сильные водяные выбросы.

Европа, один из 67 спутников Юпитера, входит в число четырех крупнейших — их называют Галилеевы спутники. Его размер практически сопоставим с размером Луны — диаметр равен 3122 км. В 2012 году наблюдения с помощью Hubble уже показали существование на Европе активных гейзеров, выбрасывающих водяной пар на высоту до 200 километров.