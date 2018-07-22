В работе мессенджера Telegram по всему миру произошел сбой
13:58, 22 июля 2018Наука и IT
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Сбои в работе Telegram были зафиксированы в ряде стран, включая Россию, Италию, Великобританию, Францию, Германию и Египет.
Иллюстрация / REUTERS
Пользователи Telegram по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Это следует из данных портала Downdetector, передает "Газета.ru". Сбои в работе Telegram были зафиксированы в ряде стран, включая Россию, Италию, Великобританию, Францию, Германию и Египет. Также на перебои в работе мессенджера пожаловались пользователи из нескольких штатов США.
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Отмечается, что 48% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 27% не могли пройти авторизацию, а у 23% не получалось отправлять или получать сообщения.
Ранее в системе "Приватбанка" произошел масштабный сбой.
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