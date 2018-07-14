В работе Instagram произошел сбой

02:23, 14 июля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил сайт Downdetector, который занимается отслеживанием сбоев и отключений популярных интернет-ресурсов.

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«Мы в курсе того, что многие пользователи испытывают сложности с доступом к их аккаунтам в Instagram. Мы знаем, что это расстраивает и мы работаем над тем, чтобы быстро исправить проблему!», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Instagram.

Пользователи сообщили о проблеме в работе социальной сети в 21.00. Отмечается, что более половины жалоб касаются невозможности обновить новостную ленту, четверть — с невозможностью зайти в сеть под собственным аккаунтом.

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Теги: #глобальный сбой#мессенджер Instagram