В работе Instagram произошел сбой
02:23, 14 июля 2018Наука и IT
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Более половины жалоб касаются невозможности обновить новостную ленту, четверть — с невозможностью зайти в сеть под собственным аккаунтом.
Иллюстрация / REUTERS
В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой, о котором сообщили пользователи в США, а также в ряде европейских стран.
Об этом сообщил сайт Downdetector, который занимается отслеживанием сбоев и отключений популярных интернет-ресурсов.
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«Мы в курсе того, что многие пользователи испытывают сложности с доступом к их аккаунтам в Instagram. Мы знаем, что это расстраивает и мы работаем над тем, чтобы быстро исправить проблему!», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Instagram.
Пользователи сообщили о проблеме в работе социальной сети в 21.00. Отмечается, что более половины жалоб касаются невозможности обновить новостную ленту, четверть — с невозможностью зайти в сеть под собственным аккаунтом.
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