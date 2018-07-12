В WhatsApp появилась пометка "пересланное сообщение"

Она будет сопровождать те сообщения, которые переслали от других пользователей.

В последней версии приложения мессенджера WhatsApp появилась пометка «пересланное сообщение».

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«Она будет сопровождать те сообщения, которые вам переслали от других пользователей. Эта дополнительная информация поможет вам лучше ориентироваться в индивидуальных и групповых чатах. Благодаря этой пометке вы сможете понять, было ли отправленное вам сообщение действительно написано вашим другом или родственником или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим», - говорится в блоге WhatsApp.

Как сообщал УНИАН, в июле в WhatsApp также появилась функция создания каналов. До этого такую возможность предлагал только Telegram.