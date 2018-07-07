Мининформполитики попросило Facebook заблокировать страницы фейковых новостей, пропаганды РФ и «Л/ДНР»

Также МИП просит руководство компании предотвратить использование инструментария соцсети как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне с РФ.

Министерство информационной политики Украины попросило компанию Facebook заблокировать страницы и группы фейковых новостей, российской пропаганды и террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщает пресс-служба МИП, министерство обратилось с письмом к руководству компании Facebook в связи с нарушениями социальной сетью свободы слова украинских пользователей, а также де-факто политикой содействия распространению фейковых новостей и пропаганды государством-агрессором Российской Федерацией и подконтрольными ей террористическими группировками - т. н. «Донецкой народной республикой» и «Луганской народной республикой».

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МИП обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью, организованными ненавистничеством, массовыми или серийными убийствами. А украинские органы государственной власти признают «ДНР» и «ЛНР» именно террористическими организациями.

Министерство информационной политики просит руководство компании предотвратить использование инструментария Facebook как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной РФ, и взамен принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества , поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании.