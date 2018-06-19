Японский зонд за три года добрался до астероида-"пельменя"

Астероид Рюгу может нести в себе информацию о составе протосолнечной туманности.

Космический аппарат «Хаябуса-2» запечатлел вращение астероида Рюгу и детали его поверхности. Наблюдения показали, что поверхность астероида покрыта кратерами, а направление его вращения вокруг своей оси отличается от направления вращения большинства планет в Солнечной системе.

Об этом сообщается на сайте Японского аэрокосмического агентства. В Twitter астрономы не без иронии заявили, что астероид напоминает пельмень "данго", и его следует классифицировать, исходя именно из этого.

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Как передает N+1, основной задачей межпланетной миссии «Хаябуса-2» является доставка грунта с поверхности астероида 162173 Ryugu, который принадлежит к астероидам класса С и движется по вытянутой орбите между Землей и Марсом. Считается, что астероиды такого класса наиболее распространены в Солнечной системе и могут нести в себе информацию о составе протосолнечной туманности. Аппарат был запущен в космос 3 декабря 2014 года, а в начале июня станция началафазу подлета к астероиду и прибытие к астероиду намечено на 27 июня. Начиная с июля начнется активная фаза миссии, которая продлится примерно полтора года. В течение этого времени аппарат будет исследовать Рюгу с орбиты, спустит на его поверхность исследовательский модуль, а также возьмет пробу грунта, после чего станция отправится обратно к Земле и сбросит капсулу с веществом астероида в декабре 2020 года.

13 июня станция получила новые фотографии Рюгу,на которых стала различима его форма, а 14-15 июня сделала серию из 52 кадров, из которых ученые смонтировали анимацию вращения астероида. Снимки были получены навигационной камерой ONC-T (Optical Navigation Camera - Telescopic), расстояние до Рюгу в ходе съемки менялось от 700 до 650 километров.

Оказалось, что Рюгу имеет угловатую форму, а его поверхность покрыта впадинами или кратерами. Кроме того, ось вращения астероида почти перпендикулярна плоскости эклиптики, а направление его вращения имеет ретроградный характер, как и предсказывалось ранее. Это значит, что направление его вращения противоположно направлению вращения большинства планет и Солнца в нашей системе (кроме Венеры и Урана, которые тоже вращаются «не в ту» сторону). Период вращения астероида оценивается в 7,6 часов. Эта информация очень важна для понимания свойств астероида и его дальнейшего изучения.

Как сообщал УНИАН, недавно над Африкой взорвался двухметровый астероид.