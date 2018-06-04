Над Африкой взорвался двухметровый астероид (видео)
В понедельник, 4 июня сотрудники Лаборатории реактивного движения NАSА обнаружили новый астероид на орбите Земли.
Специалистам удалось снять на видео вхождение астероида в атмосферу земли над Африкой. Явление можно было увидеть утром 2 июня, передает ТСН.
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Двухметровое космическое тело разорвало на мелкие частицы во время вхождения в атмосферу Земли. Астероид 2018 LA полностью сгорел в небе, не достигнув земли.
"Открытие астероида 2018 LA стало третьим случаем, когда астероид был обнаружен на траектории удара", - заявил специалист центра околоземных исследований объектов Пол Чодас.
Небесное тело обнаружили с помощью автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда он еще находился за орбитой Луны.
Информацию относительно его орбиты обработали алгоритмами Scout в центре планетарной обороны NАSА и передали другим астрономам для повторной проверки. Благодаря этому ученые смогли вычислить точную траекторию движения 2018 LA и установить примерное время и место падения - юго-восточная Африка.