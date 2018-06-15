Американские астронавты вышли в открытый космос, чтобы установить камеры

Новые приборы, которые будут снимать изображения высокой четкости, понадобятся астронавтам в ближайшее время.

Американские астронавты вышли в открытый космос, чтобы установить несколько камер.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Новые приборы, которые будут снимать изображения высокой четкости, понадобятся астронавтам в ближайшее время. Лучшие изображения нужны будут, когда к МКС будет стыковаться капсула с новым экипажем.

Сейчас астронавтов к МКС доставляют российские капсулы, а за каждого космонавта NASA вынуждена платить до 82 миллионов долларов. Альтернативой для американских астронавтов могли бы стать рейсы компаний Boeing и SpaceX, впрочем, они начнут испытания лишь в конце года.

Как сообщал УНИАН, на Марсе уже неделю бушует пылевая буря, марсоходу Opportunity угрожает потеря контакта с Землей.