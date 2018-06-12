На Марсе уже неделю бушует пылевая буря, марсоходу Opportunity угрожает потеря контакта с Землей

14-летний ровер остановил всю научную работу, чтобы "пережить" песчаную бурю на Марсе размером с Северную Америку.

На Марсе в Долине Настойчивости (кратер Индевор) уже неделю бушует пылевая буря, которая мешает проникновению солнечных лучей и лишает марсоход Opportunity источника энергии для работы. Существует угроза, что он полностью разрядится и потеряет связь с Землей.

Как передает Би-би-си, 6 июня марсоход был переведен в режим сохранения работы. Все научные эксперименты на марсоходе прекращены. 10 июня шторм усилился и охватил территорию, превышающую по площади Северную Америку.

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К счастью, усиление пылевой бури привело к тому, что видимость значительно улучшилась и теперь сравнима с очень туманным днем на Земле. В воскресенье ровер вышел на связь. Тем не менее, угроза прекращения работы марсохода сохраняется в случае, если ему придется слишком долго ждать ясной погоды.

В 2007 году почти всю поверхность Марса охватила пылевая буря. Opportunity балансировал на грани отключения, две недели провел в режиме сохранения энергии и даже на несколько дней перестал принимать сигналы с Земли. Тогда ему удалось пережить бурю, хотя в НАСА уже приготовились к утере марсохода.

Spirit, брат-близнец Opportunity, тоже пережил бурю 2007 года, но с более серьезными потерями. Его солнечные батареи оказались засыпаны пылью и песком, Spirit стал вырабатывать почти в семь-десять раз меньше энергии, чем в нормальном состоянии. Попытки вернуть ровер в рабочее состояние продолжались два с лишним года, потом он застрял и в конце концов был признан утерянным.

Роверы-близнецы прибыли на Марс в 2004 году и по плану должны были проработать всего лишь три месяца. Spirit в итоге занимался научной работой на Марсе больше шести лет, а срок работы Opportunity превышает 14 лет.

Ни Spirit, ни Opportunity не были приспособлены ни к условиям низких температур, ни к пылевым бурям, которые на Марсе могут продолжаться неделями. "Спирит" прошел по территории Марса около восьми километров, Opportunity - больше 45.

Кроме Opportunity на Марсе сейчас есть только один действующий ровер - Curiosity, который начал работу в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, в декабре Opportunity передал снимки после самых темных и холодных месяцев.