Google посвятил интерактивный дудл садовым гномам

Согласно легенде, гномы защищают сады и приносят владельцам удачу.

Компания Google посвятила новый дудл знаменитым «защитникам садов» – немецким садовым гномам.

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Как сообщают в Google дудл приурочен ко Дню Сада в Германии. Отмечается, что фигурки гномов впервые появились в Анатолии в XIII веке, а XVI веке добрались до Италии.

Свой современный облик садовые гномы обрели в XIX веке в Тюрингии (Германия), где местные ремесленники создали их такими, какими мы их знаем – с пышными бородами и в колпаках. Гномы обрели популярность и распространились по всей стране, а в дальнейшем - и по всей Европе.

Согласно легенде, гномы защищают свои сады и приносят владельцам удачу.

В новом дудле, доступном на стартовой странице поисковика Google, пользователям рассказывают историю садовых гномов, а также предлагают сыграть в мини-игру, где нужно метать гномов при помощи катапульты, высаживая таким образом цветы.

Отметим, что в мире возникло движение защитников прав гномов – «Фронт освобождения садовых гномиков». Активисты движения занимаются похищением гномов из садов, ради того, чтобы «отпустить их на свободу», то есть оставить вдали от жилья.