В США придумали защиту для ядерного оружия, которую невозможно обойти

Алгоритм очень прост и опирается на показатели радиоактивного распада элементов боеголовки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса.

Проблема безопасного доступа к ядерному оружию решается двумя способами.

В Великобритании до конца XX века офицерам и другому персоналу выдавались отдельные ключи: такая система опирается на доверие к профессионализму людей и дает сбой только в случае крупного заговора (например, если вся команда подводной лодки решается запустить ракету).

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В США же опираются на предохранительные блокировочные устройства: здесь система безопасности встроена в саму боеголовку — она не просто не запустится, но вообще не станет оружием, если не ввести специальный код.

Чтобы исключить возможность подбирать ключи к таким кодам, инженер Марк Харт (Mark Hart) разработал алгоритм под названием Intrinsic Use Control (IUC). Согласно Харту, слабое радиоактивное излучение ядерного оружия не является константой, а постоянно флуктуирует.

В процессе сборки различные компоненты устройства устанавливают контакт друг с другом по системе цифровой связи, а тем временем на основе радиоактивного излучения генерируется очень длинное случайное число. В отличие от стандартных датчиков случайных чисел, этот процесс не опирается на заданный алгоритм, и поэтому его невозможно угадать или воспроизвести.

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Таким образом, ядерное оружие само защищает себя не только от незаконного запуска, но и от переделки. При любой попытке извлечь или заменить ключевой компонент об этом узнают другие детали и бомба отключается. По словам Харта, шансы подобрать код к одному из компонентов равны 10 в минус 18-й степени, а ко всей бомбе — 10 в минус 72-й.

«Защищенное IUC оружие будет работать только при разрешении высшего военно-политического руководства страны. Система достаточно прочна, чтобы заблокировать любые несанкционированные попытки запустить компоненты взрывного устройства, даже со стороны тех, кто проектировал и строил системы его перевода в боевое положение, запуска и детонации», — заявил Харт.

Изобретение было отмечено ежегодной премией Национальной администрации по ядерной безопасности США.

Ранее СМИ сообщали, что США и РФ намерены вместе блокировать план ЕС по ядерной безопасности.